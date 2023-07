Marko Meerits lahkus Nõmme Kaljust

31-aastane Meerits liitus Kaljuga 2020. aastal ja oli esiväravavaht kuni käimasoleva hooajani. "Tahan tänada Nõmme Kaljut koos veedetud aja eest. Soovin Kaljule edu ja kordaminekuid eesmärkide täitmisel," kommenteeris Meerits klubi kodulehekülje vahendusel.

Kalju teatel viib peatreener Nikita Andrejev meeskonnas läbi muudatusi, mille üheks eesmärgiks on koosseisu noorendamine.

Meeritsa sõnul sihib ta uut mängupaika piiri tagant. "Hetkel midagi konkreetset ei ole, töö käib selle nimel. Olen pakkumistele avatud. Pigem on eesmärk ikkagi välismaale minna. See aasta on küll raske minna, kui pole mänginud, aga lootus sureb viimasena ja lootma peab," lausus ta Soccernet.ee-le.

Varem ka Tallinna FC Flora ridasid esindanud Meerits on mänginud välismaal Vitesses, Emmenis (mõlemad Holland) ja Soome klubis VPS. Koondises on kirjas 14 kohtumist.