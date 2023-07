Venemaa ja Valgevene võimlejad pääsevad tagasi areenile

Rahvusvaheline võimlemisliit (FIG) lubab sarnaselt paljudele teistele spordialadele Venemaa ja Valgevene sportlased individuaalaladel neutraalse lipu all oma rahvusvahelistele võistlustele.

Sarnaselt suurele osale maailma spordialadest keelas ka FIG Venemaa ja Valgevene riikidel pärast sõjategevuse algust Ukrainas rahvusvahelistel võistlustel kaasa lüüa.

Hetkel on ettevalmistamisel dokumendid, mille alusel pääsevad sportlased vastavalt rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) soovitustele individuaaladel tagasi võistlema.

"Võttes Venemaa ja Valgevene võimlejad neutraalsetele sportlastena võistlustele, tagab FIG, et kõigi sportlaste õigusi järgitaks ja see saadab maailmale sõnumi, et võimleine taotleb rahu," kommenteeris alaliidu president Morinari Watanabe.

FIG lisas, et lubab sellega Venemaa ja Valgevene sportlased olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustele, kuid lisas, et lõpliku otsuse nende osalemise kohta 2024. aasta Pariisi suveolümpial langetab ROK.

2020. aasta Tokyo olümpiamängudel oli Venemaa olümpiakomitee võistkond kahe kulla, nelja hõbeda ja nelja pronksiga paremuselt teine võimlemisriik pärast Hiinat (4-5-2). Ühe kulla ja ühe hõbeda sai ka Valgevene.