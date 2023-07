Wout van Aert lahkus Tour de France'ilt

"Otsustasime pärast nõupidamist tiimiga, et minu koht on praegu kodus. Ma olen alati mõelnud, et lähen koju siis, kui mu abikaasa annab märku, et vajab mind. See aeg on käes," lausus 28-aastane belglane.

Van Aert oli Tour de France'il üldliider Jonas Vingegaardi olulisemaid abilisi, kuid taanlane on praeguseks saanud põhikonkurent Tadej Pogacari (UAE Team Emirates) ees üsna kindla edu.

Van Aert tänavusel velotuuril etapivõiduni ei jõudnud, aga lõpetas koguni neljal korral kolme parema seas. Koos neljapäevase lauskmaaetapiga jääb sõita veel neli etappi.