Kalev/Cramo ääremängija liitus Hispaania kõrgliigaklubiga

Korvpallikarjääri Pärnus alustanud 23-aastane Konontšuk siirdub esimest korda välismaale ning on Granada korvpalliklubiga juba lepingu allkirjastanud. Klubi on eestlase palkamisega saanud kokku 12-mehelise koosseisu, sel suvel on sõlmitud lepingud veel nelja välismängijaga. Lisaks on Konontšuk Granada noorim mängija.

Kahemeetrine rahvuskoondislane pidas eelmisel aastal Eesti-Läti liigas 30 kohtumist ning viskas keskmiselt 8,7 punkti, haaras 4,5 laupalli ja jagas 1,8 resultatiivset söötu. FIBA Europe Cupi sarjas viskas ta 19 mänguga keskmiselt 12,9 punkti ja lisas 5,6 lauapalli ja 1,7 resultatiivset söötu.

Eelmisel hooajal võitis Granada koduses kõrgliigas 34-st mängust 11 ning vältisid napilt 18 meeskonnast koosnevast kõrgliigast väljalangemist.