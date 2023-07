VAATA OTSE | Võõrustaja Uus-Meremaa kohtub MM-i avamängus Norraga

Uus-Meremaa rahvusstaadionil toimuval avakohtumisel lähevad vastamisi 1995. aastal maailmameistriks tulnud Norra ning Uus-Meremaa, kes otsib siiani enda esimest võitu MM-turniiril. Varasemalt on need kaks koondist MM-il kohtunud ühel korral, kui Norra 1991. aastal 4:0 võidu pälvis.

Kohtumises tasub silma peal hoida Norra 28-aastasel ründajal Ada Hegerbergil, kes mängib klubijalgpalli Prantsusmaa kõrgliigaklubis Lyon. Hegerberg on naiste Meistrite liiga ajaloo resultatiivseim mängija ning on karjääri jooksul võitnud kuus Meistrite liiga karikat. Uus-Meremaal on CJ Botti ja kapten Ali Riley näol soliidne kaitseliin, fännid ootavad ka 17-aastaselt Milly Cleggilt suuri tegusid.

2023. aasta jalgpalli naiste maailmameistrivõistlusi võõrustavad Uus-Meremaa ja Austraalia ning suurvõistlus toob kahe riigi üheksasse linna kokku 32 riigi jalgpallikoondised. Suursoosikuna läheb MM-ile vastu USA koondis, neljakordsed maailmameistrid, kes võidutsenud ka kahel viimasel MM-il.

Alates kaheksandikfinaalidest 5. augustil on kõik kohtumised otsepildis ERR-i kanalites. MM-i finaal toimub 20. augustil.