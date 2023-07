Austraalia lahtiste tunamullune finalist naasis pika pausi järel väljakule

Viimati 2021. aasta augustis võistlustules olnud ameeriklanna naasis väljakule Kanadas Granbys toimuval W100 kategooria ITF-i turniiril, alistades esimeses ringis jaapanlanna Kyoka Okamura (WTA 271.) 6:2, 6:3. Brady murdis nii esimeses kui ka teises setis kolmel korral vastase servi.

Jennifer Brady is officially back.

First match since Cincinnati nearly two years ago.

(The chair ump is a friend of mine so if we need anything, I've gotcher back. ) pic.twitter.com/ryaHZr3IEg