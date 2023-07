Noor hollandlane liitus Saksamaa tippklubiga

Möödunud hooajal Hollandi kõrgliigas PSV-ga teisele kohale tulnud Simons lõi 34 liigamängus 19 väravat. Simons liitus möödunud hooaja alguses PSG-st tasuta PSV-ga. Pärast edukat hooaega Hollandis kasutas Pariisi esiklubi lepinguklauslit, mille alusel said nad noormehe 6 miljoni euro eest Prantsusmaa pealinna tagasi tuua, sõlmides temaga nelja-aastase lepingu.

Nüüd asub noormees mängima möödunud hooajal kolmandaks jäänud Red Bull Leipzigi eest. Eeldatakse, et 2024/2025 hooajal saab Simons PSG juures täita põhirolli.

"Saime enda võistkonda erakordse noore talendi Xavi Simonsi näol. Ta on üks paremaid ründavaid keskpoolikuid Euroopas oma vanuseklassis. Tal on kõik, mida vaja, et Bundesligas läbi lüüa," sõnas Leipzigi juhatuseliige Max Eberl.

"Ühinen klubiga, kes mängib regulaarset Meistrite liiga jalgpalli. Võistkonnas on perfektne segu noortest ja kogenud mängijatest. Kogu klubi januneb edu järele," kommenteeris Simons üleminekut.