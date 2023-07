Itaalia avalikustas korvpalli MM-iks valmistuva koondisenimekirja

Itaallased alustavad esimese treeninglaagriga juba 24. juulil, vahendab Basketnews. Itaalia tegeleb hetkel ka möödunud hooajal Kotsariga väljakut jaganud Darius Thompsoni kodustamisega, kuid Thompson sel MM-il koondist aidata ei saa, sest protsess Itaalia passi saamiseks võtab veel aega.

NBA-st ühineb koondisega Simone Fontecchio, kes kandis möödunud hooajal Utah Jazzi värve. NBA-s viskas ta 52 mänguga keskmiselt 6,3 punkti ja võttis 1,7 lauapalli. Danilo Gallinari peab eesmise ristatisideme vigastuse tõttu suurturniiri vahele jätma.

Itaalia kuulub MM-il suursoosikuna A-alagruppi Angola, Dominikaani Vabariigi ja Filipiinidega.

Itaalia alaliit lootis veel kevadel, et suudavad meelitada enda koondist esindama ka Orlando Magicus palliva Paolo Banchero, kellel on isa kaudu Itaalia juured, kuid noormees otsustas siiski, et soovib esindada Ameerika Ühendriike.

Itaalia mängib enne MM-i sõpruskohtumisi Türgi, Serbia, Kreeka, Puerto Rico, Brasiilia ja Uus-Meremaaga.

Itaalia koondis:

Marco SPISSU (Umana Reyer Venice)

Nico MANNION (Baskonia Vitoria-Gasteiz)

Stefano TONUT (EA7 Emporio Armani Milan)

Nicolo MELLI (EA7 Emporio Armani Milan)

Simone FONTECCHIO (Utah Jazz) from July 28

Giampaolo RICCI (EA7 Emporio Armani Milan)

Matteo SPAGNOLO (Real Madrid)

Guglielmo CARUSO (EA7 Emporio Armani Milan)

Achille POLONARA (Virtus Segafredo Bologna)

Mouhamet DIOUF (Rio Breogan)

Riccardo VISCONTI (Pesaro)

Luca SEVERINI (Derthona Basket)

Gabriele PROCIDA (ALBA Berlin)

Tomas WOLDETENSAE (Varese)

Alessandro PAJOLA (Virtus Segafredo Bologna)

Luigi DATOME (EA7 Emporio Armani Milano)