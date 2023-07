Korvpalli MM-iks valmistuv Soome koondis avalikustas eelnimekirja

Tuovi sõnas pressiteate vahendusel, et meeskonnas on valitsemas positiivne konkurents - võistkonnas on nii veterane kui ka noori, kes võistlevad lõplikusse koosseisu pääsemise nimel.

Soome asub tugevas E-alagrupis võistlustulle Jaapanis, Okinawas, kus peavad rinda pistma 2022. aasta EM-i pronksi Saksamaa, Jaapani ning 2019. aastal MM-il neljandaks jäänud Austraaliaga.

Nimekirja on nimetatud ka sel suvel ajateenistuses viibiv Lauri Markkanen, kes loodab oma head hoogu jätkata, mis sai alguse mulluselt EM-ilt ning kandus edasi ka NBA-sse. Markkanen nimetati möödunud hooaja esituste eest NBA hooaja kõige enam arenenud mängijaks.

Koondisesse on nimetatud ka eestlastele tuttav Edon Maxhuni, kes mängis Pärnu Sadama ridades, ning hiljuti Eesti järelkasvukoondise vastu mänginud Miro Little. Koondisenimekirja pääses ka Tenerife eest palliv legendaarne Sasu Salin.

Enne suurturniiri mängib Soome ka ettevalmistusmänge Eesti, Läti ja Leedu vastu. Mäng Eesti vastu toimub 9. augustil Espoos.

Kogu nimekiri:

Max BESSELINK (Belfius Mons-Hainaut)

Perttu BLOMGREN (vabaagent)

Daniel DOLENC (BC Mazeikiai)

Federiko FEDERIKO (Pittsburgh; NCAA)

Jacob GRANDISON (vabaagent)

Shawn HOPKINS (vabaagent)

Mikael JANTUNEN (vabaagent)

Henri KANTONEN (vabaagent)

Severi KAUKIAINEN (Karhu Basket)

Aatu KIVIMÄKI (Tigers Tübingen)

Miro LITTLE (Baylor; NCAA)

Alexander MADSEN (vabaagent)

Lauri MARKKANEN (Utah Jazz; NBA)

Edon MAXHUNI (vabaagent)

Alex MURPHY (vabaagent)

Lassi NIKKARINEN (Helsinki Seagulls)

Olivier NKAMHOUA (Michigan; NCAA)

Topias PALMI (vabaagent)

Remu RAITANEN (vabaagent)

Sasu SALIN (Lenovo Tenerife)

Ilari SEPPÄLÄ (Saint-Chamond)

Elias VALTONEN (BAXI Manresa)