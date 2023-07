Thomas Bach: ärge karistage sportlaseid nende valitsuse tegude eest

"Meil on missioon, et kõik sportlased tuleksid kokku ja saaksid osaleda rahumeelsetel võistlustel. Meil on vastutus mitte karistada sportlaseid nende valitsuste tegude eest. See on miski, mida ka paljud sportlased üle maailma on väljendanud - nad ei soovi vastutada nende valitsuse tegude eest. Seda proovime meeles pidada kõikide sportlaste hulgas üle maailma, sealhulgas sportlaste seas, kellel on nii Venemaa kui ka Valgevene pass," sõnas ROK-i president Thomas Bach teisipäeval.

"Meie sanktsioneerime neid, kes on rikkunud olümpialepet - nende all pean silmas Venemaa ja Valgevene valitsusi. Seetõttu ei korraldata nendes riikides rahvusvahelisi võistluseid, ei lubata võistelda nende riikide võistkondadel erinevatel võistlustel, ei lubata kasutada nende riikide sümboolikat. Lisaks sellele võtsime ära Venemaa presidendilt olümpiaordeni, mille ta sai 2001. aastal," jätkas Bach.

Bach üritab enda sõnul kaitsta sportlaste õiguseid.