Manchester United pikendas lepingut oma akadeemia edulooga

"See on kodu," sõnas Rashford Twitteris. Pärast MM-i heasse hoogu sattunud Rashfordile proovis Ten Hag juba talvel uut lepingut pakkuda, kuid millegi kindlani ei jõutud.

"Võin kinnitada, et annan endast kõik, et aidata võistkonnal jõuda tasemeni, milleks me võimelised oleme. Tunnen samasugust pühendumust ka riietusruumis. Olen väga elevil, et saan selle peatreeneri käe all mängida," ütles Rashford pärast lepingule alla kirjutamist.

Manchester United on olnud üleminekuturul tegus, kui juuni lõpus hangiti Chelsea fännide pikaaegne lemmik Mason Mount, makstes noore inglase eest pea 70 miljonit eurot. Väga lähedal on ka kamerunlase Andre Onana liitumine Manchesteri punase poolega. Lisaks sellele teeb Ten Hag klubis suurpuhastust, proovides loobuda mängijate teenetest, kes hollandlase projekti enam ei mahu.

Rashford pääses pildile, kui lõi 2016. aastal Manchesteri derbis mängu ainsa värava. Sellega tõi ta Unitedile esimese võõrsilvõidu linnarivaalide üle pärast 2012. aastat.