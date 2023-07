Pärnu Sadam avalikustas uue kapteni

Möödunud hooaja Eesti meistrivõistluste pronksivõistkond jagas sotsiaalmeedias ameeriklase videotervitust, milles mees andis teada, et treenib hetkel Maine'i osariigis, kust ta pärit on. Lisaks sellele mees ka vabandas fännide ees, et ta poole hooaja pealt lahkus, kuid on valmis taas Pärnu särgi eest võitlema.

Kogenud suur äär on mänginud Türgis, Soomes, Lätis, Ungaris, Leedus, Ukrainas ja Poolas. Barnies siirdus poole Eesti-Läti ühisliiga hooaja pealt Poola kõrgliiga Pszczolka Start Lublini võistkonda, kus viskas 16 mänguga keskmiselt 3,1 punkti, korjas 1,9 lauapalli ning andis 0,5 resultatiivset söötu.

Muidu on Pärnu Sadama kaptenikohustusi täitnud Mihkel Kirves, kuid uue kapteni avalikustamise valguses võib eeldada, et Mihkel Kirves on siirdumas mujale, kes on olnud möödunud hooaegadel Pärnu Sadama üks tugitaladest.