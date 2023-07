Augustis esitletakse esimest eestlaste loodud superautot

Superauto nimi on Kalana, autol on V-8 mootor, 66-kilogrammine süsinikmonokokk kandmik ja süsinikkiust katmik, mis kaalub 920 kilogrammi ning arendab võimsust 610 hobujõudu. Tippkiirus on sõltuvalt seadistusest 280–340 km/h.

Pärnus toimuva HRX Suure Võidusõidu ajal saab esmakordselt näha Eesti inseneride loodud superautot Kalana, mis maksab üle miljoni euro. Suure Võidusõidu asutaja ja Eesti Autospordi Liidu presidendi Toivo Asmeri sõnul on Eesti esimese superauto Kalana näol tegu kodumaise insenerikunsti tippsaavutusega. "Piltlikult öeldes suudab see auto pakkuda vormel-1 sarnast sõiduelamust, kuid välimuselt sarnaneb pigem Lamborghinide, Ferraride ja teiste GT-autodega. Kalana on näide, mida Eesti insenerid suudavad teha, kui anda neile vajalikud vahendid ja auahne eesmärk," ütles Asmer.

Kalana turule toonud ettevõtte Oldbac asutaja, endine vormelisõidu Eesti meister Tõnis Vanaselja lisas, et Estonian Grand Prix ehk Suur Võidusõit pole ammu enam ainult võidusõiduüritus, vaid meelelahutuslik koguperesündmus. "See on festival, kus meie inseneride ja tehnoloogiaettevõtjate järgmine põlvkond saab vanemate käekõrval innustust ja inspiratsiooni. Seega ongi Suur Võidusõit õige koht, kus Kalana ka rahva ette tuua," selgitas Vanaselja.

Regiooni suurimale autode ja mootorrataste ringrajavõistlusele HRX Suur Võidusõit / Estonian Grand Prix on oodata osalema üle 130 auto ja mootorratta. Võistlus kuulub ka Soome ja Eesti meistrivõistluste kavva.