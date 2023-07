Tennisetreener Neppi Alcarazi fenomenist: kõige aluseks on kiiruslikud võimed

Haarava mängu kallutas enda kasuks Alcaraz, kes võitis elu teise suure slämmi turniiri. Djokovicil ei õnnestunud Wimbledonis karjääri kaheksandat võidutrofeed saada. Kogu faktirea kontekstis tasub aga meelde tuletada, et Alcaraz on praegu 20- ja Djokovic 36-aastane.

Kui paljud tenniseringkonna liikmed rääkisid kohtumise kontekstis just Alcarazist kui uue põlvkonna tähest, siis kogenud tennisetreener Harri Neppi toob vastukaaluks kõigepealt välja Djokovici persooni.

"Kõige rohkem avaldab mulle muljet 36-aastane Djokovic. See on täiesti uskumatu, kui hästi suudab selles vanuses liikuda. Muidugi aitab teda hea prognoosimisvõime. Ka see, et ta on oma mängutaset aasta-aastalt isegi parandanud. Paljud tehnilised asjad nagu palling ja võrgumäng on aastatega kõvasti paranenud," kiitis Neppi ERR-ile.

"Alguses tunduski, et mäng läheb tema väravasse, aga Alcaraz - see, kuidas tema väljakul liigub, ei suuda praegu maailmas keegi teine nii hästi. Mänguinitsiatiiv oli pidevalt Djokovici käes, aga kõigepealt hakkas ta väsima juba kolmanda seti lõpus."

"On tuntud fakt, et pärast riietusruumis käimist väljakule naastes on ta seitse-kaheksa minutit ümbersündinud. Seda näitas seekord ka neljas sett, et kogu initsiatiiv oli tema käes," jätkas Neppi. "Tegelikult oli nii kuni mängu lõpuni. Aga see, et Alcaraz neljandas setis pallingu suutis murda, otsustaski mängu ära."

Pärast naiste finaali oli üksjagu juttu, et võib-olla ei olnud mängu tase nii kõrge. Eriti Ons Jabeuril oli pinge suur ja mõjutas sooritust. Kuidas tundus meeste finaalis, kui kõrgetasemelist tennist nägime?

"Ma arvan, et see oli üks kõige kõrgetasemelisemaid matše, mida olen näinud," vastas Neppi. "Oli nii palju efektiivseid lööke ja Alcarazi palling on võimsam, aga ei ole nii täpne kui Djokovici serv. Djokovic sai oma servist rohkem punkte kui Alcaraz. Aga kaitsemängus suutis müstiliselt täiesti võimatutest seisudest lüüa."

Viimase kahe aastaga ennast tennisemaailma tipus kehtestanud Carlos Alcaraz treenib 2003. aasta Prantsusmaa lahtiste võitja, kaasmaalase Juan Carlos Ferrero käe all. Eilses finaalis elas Alcarazile tribüünilt kaasa ka Hispaania kuningas Felipe VI. Autsaider suutiski soosiku alistada.

20-aastase mehe kohta on Alcarazi füüsiline suutlikkus kindlasti erakordne.

Harri Neppi. "Ma arvan, et ta oli umbes 16-aastaselt juba täiskasvanud inimene," sõnas ta. "Kui siia lisada suur treeningkoormus, mida ta suudab välja kannatada. Ka treenerite väga oskuslik tegevus. See ongi mängija vorminud selliseks nagu ta on. Aga kõige alus on tema tohutult head kiiruslikud võimed."

Ei ole palju tennisiste, kes suudaks Djokoviciga viis setti mängida. Djokovic on samamoodi füüsiliselt äärmiselt võimekas sportlane. Ega sinna kõrvale panna ei olegi väga palju rohkem? "Vastu suudavad vast pidada. Aga lugu on selles, et Djokovic ka selles mängus liikus meetrites palju vähem kui Alcaraz. Kõik Djokovici vastased jooksevad palju rohkem, sest ta paigutab seda palli nii hästi."

Alcaraz Neppile ühtki teist mängijat ajaloost ei meenuta. "Minule ei tule küll kedagi ette. Minu silmis on ta täiesti unikaalne."

Naiste turniirist rääkides märgib Neppi, et mängupotentsiaali poolest on konkurentidest praegu üle valgevenelanna Arina Sabalenka. Tema ei pääsenud aga finaaligi ja see tekitas Neppil mälupilte minevikust. "Mind hämmastas see, et Sabalenka kukkus poolfinaalis natuke ära - oli vana Sabalenka, kes tegi väga palju sundimatuid vigu," lausus ta.

"Viimased turniirid oli ta äärmiselt perfektselt mänginud, vigade arv oli äärmiselt minimaalne. Aga nüüd järsku poolfinaalis tuli jälle väga suur. Tulid meelde tema mängud noorteklassid ja isegi üks meie neiu, Birgit Burk on teda noorteklassis sellega võitnud, et oli vaja pall vaid üle võrgu lüüa ja vead tulid teiselt poolt. Nüüd juhtus see poolfinaalis."