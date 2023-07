Austraalia loobus Rahvaste Ühenduse mängude korraldamisest

Austraalia Victoria osariik teatas teisipäeval, et loobuvad 2026. aastal Rahvaste Ühenduse mängude korraldamisest, sest korraldamiseks vajalik eelarve on pea kolmekordistunud.

Esialgse plaani järgi pidi eelmisel aastal toimunud Rahvaste Ühenduse mänge läbi viima Lõuna-Aafrika Vabariigi Durbani linn, kuid rahalistel põhjustel otsustati mängud sealt hoopis Inglismaale Birminghami kolida, kus pidi võistlus tegelikult alles 2026. aastal toimuma.

Austraalia Victoria osariik pakkus end järgmisteks võistlusteks korraldajariigiks, kuid osariigi peaminister David Andrews teatas teisipäeval, et loobub korraldusõigusest, sest korralduseks vajalik eelarve on juba kolmekordistunud ning võib veel tõusta.

"Olen teinud oma karjääris mitu rasket otsust, kuid see ei olnud üks neist. Siin on meil vaid kahjum ja ei mingit kasumit," sõnas peaminister teisipäeval pressikonverentsil.

Andrews ütles, et esialgsete prognooside järgi oleks korraldamine läinud maksma üle kahe ja poole miljardi Austraalia dollari, kuid nüüdseks on ilmnenud, et võistlused läheksid maksma üle kuue miljardi.

"Ma ei saa praegu kindlusega öelda, et isegi seitsmest miljardist piisaks, et mänge adekvaatselt korraldada. Kuus-seitse miljardit on liialt palju 12 päeva kestva ürituse korraldamiseks. Ma ei võta raha meie koolide ja haiglate arvelt, et rahastada üritust, mis läheb kolm korda rohkem maksma, kui esialgne eelarve meile ütles," ütles Andrews.