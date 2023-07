Maria Saluste kogus nädalavahetusel EM-sarjas üle kümne punkti

Saluste lõpetas esimese võistlussõidu 11. kohaga ning teise sõidu kümnenda kohaga, kogudes etapi peale 11 punkti, vahendab msport.ee.

"Rada oli keeruline ja ilm kuum. Võrreldes aastataguse trenniga parandasin oma aega 7 sekundit, aga aega on veel vaja palju parandada, et teistega pundis sõita. Kokkuvõttes jäin rahule, sest parandasin aega ka pühapäevases võidusõidus. Natuke vähe oli trennideks aega. Ja teised tüdrukud on väga kiired," sõnas Saluste.

Laupäevase võidusõidu võitis Sara Sanchez (Hispaania), pühapäeval tema kaasmaalanna Natalia Rivera.

Üldarvestuses hoiab Saluste nelja etapi järel 17 punktiga 16. kohta, Selyn Kazakova kogus hooaja avaetapil üheksa punkti, kuid ei ole edasistel etappidel osalenud. Hooaja üldliider on Beatriz Neila Santos 187 punktiga, Rivera on 130 punktiga teisel kohal.

Saluste järgmine start WEC sarjas on 2.-3.septembril Itaalias Mugellos.