TÄNA OTSE | FC Flora jahib Meistrite liigas edasipääsu

Flora pidi enda Meistrite liiga hooaja avamängus tunnistama Poola meistri Czestochowa Rakowi 1:0 paremust, mis tähendab, et Eesti meistril on teisipäevases korduskohtumises vaja vähemalt kaheväravalist võitu. Viigi korral läheb mäng lisaajale ja potentsiaalselt penaltitele.

"Anname endale aru, et see võib-olla väga raske ülesanne, aga kui mina ei usu, treenerid ei usu, meeskond ei usu, kes siis veel. Lähme andma nii kõva lahingut, kui suudame. Oleme saanud teha mõned korrektuurid võrreldes eelmise mänguga. Eks ole näha, kui hästi see väljakul õnnestub," ütles Flora peatreener Jürgen Henn ERR-ile.

Kogenud kaitsja Märten Kuusk ütles esmaspäeval, et meeskond sai avamängus kaitses hästi hakkama, aga võimaluste tekitamine, palliga mängimine ja vastaste survestamine võiks teises mängus paremini õnnestuda.

Kaitsja sõnul võiks koduväljakueelis suurt rolli mängida. "Ootame palju publikut meid staadionile toetama. Eelnevad aastad on näidanud, et kodus oleme tugevad ja võib-olla ka enesekindlamad. Eriti, kui esimene mäng on võõrsil mängitud, teame, et siin saame all-in minna ja vajadusel kõik välja panna. Arvan, et mingit sorti eelis nagu on," ütles Kuusk ERR-ile.

Juhul kui FC Flora suudab poolakad alistada, ootab meeskonda Meistrite Liiga teises eelringis võitja paarist Lincoln Red Imps (Gibraltar) - FK Qarabag (Azerbaidžaan) paari võitja. Avakohtumise võitis FK Qarabaq võõrsil tagajärjega 2:1, korduskohtumine leiab aset kolmapäeva õhtul.

Allajäämise korral jätkab FC Flora mänge Konverentsiliiga kolmandas eelringis.