Talviku ei sekkunud AMA etapil kukkumise tõttu kõrgesse mängu

Hommikune ajasõit õnnestus Talvikul väga hästi ja ta sõitis välja 13. aja. Eestlane alustas sõitu hea stardiga ja hoidis avaringil 14. kohta, kuid langes seejärel 18. kohale. Vägeva sõidu tegi austraallane Hunter Lawrence, kes esikümne piirilt lõpuks esimesele kohale tõusis. Teisena lõpetas sõidu jaapanlane Jo Shimoda ja kolmandana ameeriklane RJ Hampshire.

Teises sõidus Talviku nii head starti teha ei suutnud ja avaringilt tuli ta tagasi 20. kohal. Ta üritas kiirelt kohti parandad, kuid see lõppes kukkumisega ja sõidu katkestamisega. Stardi järel võttis liidrikoha enda kätte Lawrence, kuid võiduks sellest ei piisanud, sest nelja sekundiga edestas teda finišis Justin Cooper. Kolmanda koha teenis Shimoda.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku kolme punktiga 20. kohale. Etapivõidu teenis 47 punktiga Lawrence, teine oli 43 punktiga Cooper ja kolmas 42 punktiga Shimoda.

Kahel etapil osalenud Talviku on sarja kokkuvõttes 15 punktiga 29. kohal. Sarja liidriks tõusis uuesti Lawrence, kellel on koos 260 punkti. Teisele kohale langes Brian Deegan (247 punkti) ja kolmas on 240 punktiga RJ Hampshire.

450 klassis jätkab perfektset hooaega Jett Lawrence. Ta võitis taas mõlemad sõidud ja teenis etapivõidu ning juhib sarja maksimaalse 350 punktiga. Teise koha teenis mõlemas sõidus Chase Sexton, kes tõusis üldkokkuvõttes 174 punktiga viiendaks. Etapil oli kolmas prantslane Dylan Ferrandis, kes kokkuvõttes 269 punktiga teist kohta sarjas hoiab.