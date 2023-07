Tattar pälvis profituuril hooaja kaheksanda etapivõidu

Tattar lõpetas võistluse avapäeva kolmanda kohaga, kuid haaras esikohast kinni pärast teist võistluspäeva, mil Soome golfarid Eveliina Salonen ja Heidi Laine halva tulemusega lõpetasid. Pühapäeval pani Tattar kokku soliidse partii, et turniir ühe viskega võita.

Eestlanna lõpetas kolm võistluspäeva 189 viskega, teiseks jäänud ameeriklanna Missy Gannon lõpetas 190 viskega. Avapäeval suurepäraselt mänginud Salonen jäi 192 viskega kolmandaks.

"Ma olen nii õnnelik, et see läbi sai. Ma ütlen seda küll iga kord, aga see kord mõtlen seda tõsiselt. Oli väga tasavägine ja need ei olnud mu parimad päevad. Tunnen, et Missy mängis minust nii palju paremini," ütles Tattar pärast turniiri lõppu.

"Aga suutsin ikkagi mängus püsida. Ütlesin endale, et ei tohi enne võistluspäeva lõppu alla anda ja see toimis. Olen õnnelik selle võidu üle, ju siis tegin midagi õigesti!" sõnas eestlanna.

Tattar on sel hooajal Disc Golf Pro Touri sarjas osalenud 13 etapil ning on võidukas olnud lausa kaheksal korral. Lisaks on ta kahel korral ka teise koha pälvinud. Hooaja peale on eestlannal 1058,5 punkti, teisel kohal asetsevat Catrina Allenit (764,25) edestab ta pea 300 punktiga.

Sel nädalavahetusel võistleb Tattar Soomes peetavatel Euroopa lahtistel, mis on samuti profituuri etapp.

Kristin Tattar put together a solid Final Round to win by 1 stroke pic.twitter.com/V4iHOWb8nS — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) July 15, 2023