U-17 neidude võrkpallikoondis pidi EM-il Itaalia paremust tunnistama

Kõik kolm geimi olid kindlalt Itaalia naiskonna kontrolli all, kes kirjutas tabelisse ühe kaotuse kõrval neljanda võidu ja on alagrupis teisel kohal. Eesti jätkab võiduta, kahest mängust on teenitud 2 punkti, vahendab Volley.ee.

Eesti naiskonnale tõid nii Marta-Mia Ploomipuu kui Anette Arak kuus punkti, Freia Liisa Palk lisas viis ja Hannemai Hanimägi neli silma. Eestlannade vastuvõtt oli 27 protsenti, rünnak 29 protsenti, blokist saadi kaks punkti ja servilt neli (kuus viga).

Itaalia naiskonna resultatiivseim oli 15 punktiga Sofia Moroni. Itaallannade vastuvõtt oli 32 protsenti ja rünnak 45 protsenti, blokist teeniti 16 punkti ja servilt kümme (seitse viga).

Teisipäeval läheb Eesti naiskond vastamisi Poolaga.