Karl-Romet Nõmme üleminek Poola esiliigaklubisse jäi katki

30. juunil avaldas klubi sotsiaalmeedias õrritava, kuid üheseltmõistetava postituse, milles vihjati Nõmme liitumisele, vahendab Soccernet.ee.

Paraku teatati seejärel üsna pea järgnevat: "Peame eelnevalt väljahõigatud ülemineku väljakuulutamise mõne päeva võrra edasi lükkama! Mängijale on vaja mõned täiendavad meditsiinilised testid teha. Tervis on kõige olulisem ja loodame, et kõik läheb soovitud rada pidi meie ja mängija jaoks."

Nõmme agent Harri Ojamaa kinnitas esmaspäeval Soccernet.ee-le, et tehing jäi siiski katki.

Nõmm alustas eelmist hooaega FC Floras, kuid liitus jaanuaris Poola esiliigaklubi Sandecja Nowy Sacziga. Nõmm ja koduklubi pidid eelmisel hooajal Poola esiliigas leppima liigatabeli viimase kohaga, 34-st peetud kohtumisest võitis klubi vaid viis mängu, viiki mängiti 12 vastasseisu.

Nõmm alustas oma mängijateed Viljandi JK Tulevikus, A-koondise eest tegi puurilukk debüüdi 12. jaanuaril 2023. aastal maavõistluses Soome vastu.