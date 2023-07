Tartu Ülikooli korvpalliklubi sõlmis tagamängijaga uue lepingu

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallimeeskond teatas esmaspäeval, et võistkonna 24-aastane kapten Märt Rosenthal jätkab Tartus ka tuleval hooajal.

Eelmisel hooajal Eesti-Läti liigas 33 mängu kaasa teinud Rosenthal viskas keskmiselt mängus 9,8 punkti, jagas 6,1 korvisöötu ning haaras 4,1 lauapalli.

Rosenthali ning Tartu hooaja lõppu jäi varjutama jalavigastus, ent otsustavateks mängudeks sai tagamängija oodatust kiiremini terveks ja aitas meeskonnal võita Eesti meistrivõistlustel hõbemedalid.

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi korvpalli spordidirektori Janar Taltsi sõnul mängib Rosenthal oma ea kohta küpset mängu. "Märt on viimastel hooaegadel olnud meie tugitala nii kaitses kui rünnakul mängu juhtimisel. Oma vanuse kohta mängib ta üsna küpset korvpalli ja on näidanud tõsist võitlejahinge. Hindame seda väga ja loodame, et teeme koos ühe hea hooaja," sõnas Talts.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on algavaks hooajaks mängijatest lisaks Rosenthalile lepingud ka Rain Veidemani, Robin Kivi, Aleksander Tassa, Kaspar Kuusmaa ning Erki Urvikuga. Meeskonda juhendab lätlane Gundars Vetra.