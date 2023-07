NBA ajaloo parim viskaja võidutses golfiturniiril

Neljakordne NBA meister Curry kogus kolme võistluspäeva peale modifitseeritud punktisüsteemiga võistlusel 75 punkti ning kindlustas meistritiitli viimasel rajal eagle'iga. Viimasele rajale minnes oli Curry veel kolme löögiga taga, kuid lõpuks teiseks jäänud endine maailma seitsmes reket Mardy Fish lõpetas viimase raja par'iga.

Laupäeval sai NBA kolmepunktivisete kuningas hakkama ka hole-in-one'iga.

"Lõin palli turniiri vältel päris hästi, seega tundsin, et mul on võimalust. Olen seda turniiri mänginud juba pea kümnendi ja nüüd on mul midagi auhinnakappi panna. See on päris eriline tunne," sõnas Curry, kelle 125 000-dollariline auhinnaraha annetati heategevusele.

Teiseks jäi endine tennisemängija Mardy Fish 73 punktiga, kolmanda koha pälvis NHL-i klubi Dallas Starsi väravavaht Joe Pavelski 66 punktiga. Äsja NFL-is klubi vahetanud kolmekordne väärtuslikuim mängija Aaron Rodgers lõpetas viienda kohaga, Steph Curry isa Dell jäi 11. kohale, Curry noorem vend Seth jäi 46. kohale.

American Century Championshipi turniiri mängijate nimekirja ning tulemusi näeb siit.