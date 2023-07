Ragnar Klavani karjäär jätkub Eestis

Hetkel Premium liigas neljandat kohta hoidvas JK Tallinna Kalevis hakkab Klavan kandma särki numbriga 15. Viimane ametlik kohtumine Premium Liigas oli mehel Paide Linnameeskonna särgis mullu septembris.

Klubi kodulehel avas Klavan erinevaid tagamaid, mis ajendas teda Eesti kõrgliigasse naasma: "See protsess on olnud pikk, peale viimast ametlikku mängu võtsin endale mõtlemisaja, et mida edasi teha. Kui alustasin enne hooaega Tallinna Kaleviga jaanuaris väikestlaadi treenimist oli selge, et kui keha võimaldab ja kõik muu sobitub, siis tahaks Kalevi eest peale tulla. Peamine põhjus, miks seda otsust nii kaua vaagisin, seisnes mõttel, et milline on minu kõige suurem kasutegur Tallinna Kalevile just praeguses ajahetkes. Selle otsuse juures ei ole mingisuguseid isiklikke ambitsioone, pean tähtsaimaks seda mis oleks kõige parem Tallinna Kalevile," selgitas Klavan.

Intervjuus uuriti ka Klavani karjääri kohta pärast mängijakarjääri lõppu: "Kui treeneriametile mõelda, siis tegeleksin noortega. Mul on arvamus, et lihtsam on painutada noort kui vana puud. Päris esinduse treeneri motivatsiooni mul ei ole, sest tean kui palju ajaressurssi sinna läheb – oled ikkagi nagu profisportlane, aga treeneriametis. See on väga suur vastutus ja ajamahukas tegevus. Pigem näen enda rolli kuskil klubi juhtimise juures või mõne noortegrupiga vanuses 13-17 tegelemises. See oli ka minul endal kõige huvitavama arenguga periood, sest siis juhtub ülipalju ja need on noore sportlase arengus väga tähtsad aastad," selgitas Klavan klubi kodulehel antud intervjuus.

Ragnar Klavan võib astuda väljakule juba 22. juulil, kui Tallinna Kalev võõrustab Kadrioru staadionil neid vaid punktiga edestavat Pärnu Vaprust, kes hoiab FCI Levadia ja FC Flora järel kolmandat kohta.