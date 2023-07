Egiptuse korvpallineiud tulid MM-il ülisuurest kaotusseisust välja

Hiina alustas kohtumist suurepäraselt, minnes enne Egiptuse esimest korvi 18:0 juhtima. Esimese veerandaja järel juhtis Hiina 27:5 ning paar minutit enne poolajavilet oli nende eduseis kasvanud 32-punktiliseks 44:12.

Egiptus suutis avapoolaja kaheksa järjestikuse punktiga lõpetada ning jätkas teist poolaega sealt, kus eelmine pooleli jäi. Hiinlannade mäng aga lagunes täielikult ning teisel poolajal lubati vastastel visata 40 punkti, nende endi saagiks jäi 12 silma. Lõpuvileks olid tablool numbrid Egiptuse kasuks 60:56 (5:27, 15:17, 20:8, 20:4).

COMEBACK OF THE YEAR?



Egypt come back from down 30 points, beat China and this is how they celebrate! pic.twitter.com/PG8yRNZ4J9