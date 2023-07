Paikuse enduro teise päeva parim oli samuti Eemil Pohjola

Euroopa meistrivõistluste üldarvestuses oli ka E2 klassis kiireim olnud Pohjola (Honda) järel teine David Abgrall (E3 klassi võitja, Beta, Prantsusmaa) ja kolmandaks tuli Dietger Damiaens (E3 klassi teine, KTM, Belgia).

Eesti ja Balti meistrivõistluste etapil sai üldvõidu Samuli Puhakainen (E1 klassi võitja, Beta, Soome), teisel kohal lõpetas endine tuntud Läti krossisõitja Karlis Sabulis (E3 klassi võitja) ja kolmanda koha sai tema kaasmaalane Edgars Silinš (E2 klassi võitja, mõlemad Husqvarna).

Priit Biene (Husqvarna, AMK Kalev) oli pühapäeval EM-etapi üldarvestuses 38. ja E2 klassis kümnes. Eesti ja Balti MV etapilt läks Bienele oma klassis kirja kolmas tulemus. "Võistlus oli väga raske," tunnistas Biene. "Ei teagi, mitu ringi peaks Eestis kohalikul võistlusel tegema, et rajad nii auku läheks, nagu täna siin."

Priit Biene Paikuse enduro EM-etapil Autor/allikas: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon

EM-arvestuses teise eestlasena osalenud Ragnar Valdstein (GasGas, AMK Kalev) sai Senioride klassis viienda ja Eesti meistrivõistluste E40+ klassis kolmanda koha. "Kaloreid sai sel võistlusel palju põletatud, aga tähtis on see, et tulin tervelt lõpuni ning meie väikeses klubisiseses võistluses õnnestus mul edestada Antti Lainet," ütles Valdstein.

"Korraldaja vaatenurgast läks võistlus väga hästi," ütles enduro EM-etapi peakohtunik Sulev Tõnisson, kes on ka korraldajaklubi Paikuse Motoklubi üks eestvedajaist. Kahe päeva jooksul oli raja ääres palju kaasaelajaid, võistlejatel ei olnud ühtegi tõsisemat kukkumist ning pea kõik rattad jõudsid ka tehniliste probleemideta finišisse. Reeglite rikkumise pärast tuli mõnel võistlejal siiski leppida trahvi või veelgi rangema karistusega.

Nii osalejad kui võistluse žürii jäi katsete ja korraldusega väga rahule ning juba pakuti välja ka mõte korraldada Paikusel maailmameistrivõistluste etapp. "Seda mõtet peab kaaluma, mine tea, kõik on võimalik," möönis Tõnisson kraadi võrra suurema võistluse ettevõtmise võimalust Pärnumaal.

Ühtlasi tähistas pühapäeval oma 64. sünnipäeva Paikuse motoklubi ja seal juba 42. korda toimunud endurovõistluse hing, Toivo Nikopensius, kellele sõbrad enne võistluse viimast autasustamist üllatuskingi tegid.