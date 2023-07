Eesti jalgpallikoondislane jätkab karjääri Itaalias

Pescara ei avalikustanud lepingu üksikasju. Meeskonna peatreeneriks on legendaarne Zdenek Zeman, kes on varasema treenerikarjääri vältel juhendanud teiste hulgas nii AS Romat, Laziot kui ka Ragnar Klavani endist koduklubi Cagliari Calciot. Pescara meeskond on aastate eest mütanud ka Itaalia kõrgliigas. Viimati madistati kõrgeimal tasemel 2016/17 hooajal ning enne seda 2012/13, vahendab Soccernet.ee.

Narvast pärit Tunjov on Itaalias mänginud juba viis ja pool aastat. 2018. aasta alguses siirdus ta kõrg- ja esiliiga piirimail kõikunud Ferrara SPAL-i ridadesse, kus kuulus esimesed kaks aastat peamiselt U-19 meeskonda ning seejärel proovis jalga ukse vahele saada ka põhirivistuses. 2021/22 hooajal viibis ta SPAL-ist laenul Serie C klubis Carrarese.

