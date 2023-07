Kogenud hollandlane sai Touril oma esimese võidu, kange duo jätkab võitlust

Prantsusmaa velotuuri viimase puhkepäeva eel toimunud 15. etapi (Les Gets - Saint-Gervais-les-Bains; 179 km) võitis hollandlane Wout Poels (Bahrain Victorious).

Umbes 40 kilomeetrit enne pühapäevase etapi lõppu kuulusid juhtgruppi Krists Neilands (Israel–Premier Tech), Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Marc Soler (UAE Team Emirates) ja Poels. Lätlane kukkus siis aga õnnetult, kui ta üritas laskumisel sõitjaid saatnud mootorrattalt veepudelit haarata ning tema ratas puutus mootorratta omaga kokku. Hiljem sai Neilands siiski etapi lõpuni sõita.

Soler, Van Aert ja Poels jätkasid kolmekesi ees, trio edestas 30 km enne finišit lähimaid jälitajaid umbes minutiga. Soler jäi eelviimasel tõusul maha ja nii hakkasid etapivõitu jagama kaks Wouti. Veidi enne seitsmekilomeetrise (7,7%) lõputõusu, kus kahe kilomeetri ulatuses oli tõusunurk ka 11%, algust jäi maha ka van Aert.

Poels edestas lõpuks teise koha saanud belglast kahe minuti ja kaheksa sekundiga. 35-aastane hollandlane sai oma ainsa senise suurtuuride etapivõidu 2011. aastal Vueltal.

Kokkuvõtte esikoha nimel sõitvad Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ja Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) pakkusid pühapäeval mägedes pealtvaatajatele taas vinge lahingu, kahekordsest võitjast sloveen üritas kilomeeter enne finišijoont rünnata, aga tiitlikaitsja Vingegaard püsis tal kannul ja nii nende vahel viimasele puhkepäevale minnes muutusi ei toimunud.

Taanlase edu Pogacari ees on kümme sekundit, kolmandana jätkab hispaanlane Carlos Rodriguez (Ineos; +5.21) ning neljas on sloveeni tiimikaaslane Adam Yates (+5.40).

Teisipäeval ootab sõitjaid 22-kilomeetrine temposõit, mille järel on kolmapäeval kavas legendaarne Courchevel 5400 tõusumeetriga.