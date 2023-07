Neidude U-19 käsipallikoondis lõpetas Klaipeda turniiri võiduga

Turniiri viimane kohtumine algas Eesti koondisele edukalt, kui Diana Laossaare väravast ja Darja Belokurova hea tõrjetöö väravas andsid Eestile eduseisu 1:0. Sarnaselt eelmiste kohtumisega olid Eesti naised hädas tehniliste vigadega – valesöödud ja pallikaotused. Realiseerima pääsedes tabati sageli väravavaposti või väravavahti.

Esimese poolajal keskpaigaks oli Eesti jäänud taas tagaajaja rolli. Seisult 5:8 said Eesti naised aga uut hingamist ja kaotusseis vähenes Karina Kuuli viskest minimaalseks 9:10. Vahepeal oli Eesti koondis sunnitud tegema väravavahtide vahetuse, kui Darja Belokurova vajas füsioterapeudi abi ja väravas võttis töö üle Valeria Sohhina, kes kohe tegi ka vajalikke tõrjeid.

Inga Bušina poolt edukalt realiseeritud seitsme meetri karistusviskest ja Laura Kärneri kiirrünnakust oli viis minutit enne esimese poolaja lõppu viigiseis 12:12. Seejärel tabas Eesti koondist veel üks mängija kaotus, kui viskel olles vastase reeglitevastase kaitsetegevuse tulemusel (järgnes kaheminutiline mängust eemaldamine) vajas füsioterapeudi abi ka Bušina. Poolajale mindi Eesti kaotuseisus 12:15.

Teise poolaja avavärav tuli Laura Kärneri kiirrünnakust. Inga Bušina naases teisel poolajal platsile ja realiseeris edukalt kaks määratud seitsme meetri karistusviset, lisa tõi ka Karina Kuul ja kaotusseis vähenes minimaalseks 16:17. Koondist hoidsid taas mängus ka Belokurova tõrjed.

Viigiseis 17:17 tuli Diana Laossaare väravast, Gertu Jõhvikase väravast 18:18 ja Diana Laossaare väravast 19:19 ning ka Simona Koppel viigistas mängu 20:20. Inga Bušina edukas seitsme meetri karistusvise hoidis viigisuunda 21:21, kuni mustrit murdis koondise kapten Gertu Jõhvikas, kelle väravast asus Eesti juhtima 22:21.

Teist poolaega iseloomustas punkt-punktis mängimine kuni 45. minutil hakkas Eesti koondis domineerima ja suutis eduseisu hoida kuni lõpuni välja.

Eesti väravaviskajad: Inga Bušina 8, Laura Kärner 7, Karina Kuul 6, Gertu Jõhvikas 4, Diana Laossaar 3, Simona Koppel 3, Jennifer-Aleksandra Mednikova 1. Kohtumise parimaks mängijaks valiti Eesti koondisest Karina Kuul.

EHF-i U-19 naiste meistrivõistlused peeti 10.-16. juulini ja võistlusel osales kaheksa koondist Klaipeda ja üheksa koondist Priština alagrupis. Turniiri võitja selgitavad Hispaania ja Fääri saared.

Eesti koondis kaotas Sloveeniale 18:29, Leedule 18:37, Bosnia ja Hertsegoviinale 19:21 ning Türgile 15:37. Eesti parim väravakütt oli 17 tabamusega Inga Bušina, 15 väravaga panustas Elle-Liis Liivas ja 14 väravaga Laura Kärner.

Peatreener Martin Noodla jäi viimase mänguga rahule. "Vähemalt võidu saime kätte, millega on miinimumülesanne täidetud. Tervikuna suvist tsüklit vaadates, siis osalesime Läti ja Leedu turniiridel. Kahjuks mõned mängijad loobusid koondise esindamisest, mõningaid vaevasid vigastused," sõnas ta.

"Lõpp läks ka natuke keeruliseks, sest põhimõtteliselt olid kõik vasaksisemised mängijad rivist väljas. Suures plaanis vaadates me oma taset välja ei mänginud. Tehniliste vigade kogus, mida suutsime teha, oli ebamõistlikult suur. Taktikaliselt vaadates on meil kõik oskused olemas, kõik, mida saime enne mänge ära teha, selle me ka ära tegime."

"Seetõttu ei saa vaid tulemusi vaadata hinnangute andmisel," jätkas Noodla. "Vaadata tuleb mängijate individuaalseid oskusi, platsinägemist jne, siin on tõsiseid probleeme. Vaadates sööte, olukordade tajumist, need oskuseid jäävad meil mängudes nõrgaks, eriti kui mängukiirus ka peaks kasvama."

Peatreenerile teeb heameelt, et naiskonnas on hea sisekliima, koos võideldi ja ollakse kokkuhoidvad igas olukorras. "Miinuspoolele läheb Marianna (Kireeva) tõsisem põlvevigastus. Positiivne on, et Darja (Belokurova) tegi eduka tagasituleku, olles eelmise hooaja sisuliselt vahele jätnud vigastuse tõttu," sõnas ta.

"Tüdrukud võitlesid lõpuni, tegime häid asju ja oli ärakukkumisi. Edasine käik sõltub palju naistest endast, hetkel on gümnaasiumilõpetajasd edasi liikumas, paljudel on oma isiklikes eludes muudatused, seega aeg näitab, kuidas Eesti naistekoondis jätkab oma tegevust."

Eesti U-19 koondis Klaipedas: Sofia Sittšenko, Diana Laossaar, Marianna Kireeva, Valeria Sohhina, Inga Bušina, Darja Belokurova (Reval-Sport), Elle-Liis Liivas, Gertu Jõhvikas, Johanna Kalgan, Hannah Mänd, Simona Koppel, Laura Kärner (HC Tabasalu), Jennifer Aleksandra Mednikova, Caroly Aruvel (SK Aruküla), Jenni Horn, Karina Kuul (SK Tapa/Tapa valla SK). Treener Martin Noodla, füsioterapeut Kert Kähari, delegatsiooni juht Mihkel Jürisson.