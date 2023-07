Põhja-Ameerika rallisarjas hukkus kaardilugeja

Õnnetus juhtus reedese võistluspäeva viimasel katsel, kui piloot T.J. Pullen kaotas vasakkurvis auto üle kontrolli ja põrkas parempoolse küljega vastu puud. Pullen toimetati haiglasse.

Pärast õnnetust kogunesid sõitjad ja korraldajad ning otsustati võistlus pooleli jätta. "Meie fookus on nüüd Erinil, T.J.-l ja nende perekondadel," kommenteeris võistlusi korraldava ARA juht Preston Osborn.

"Erin oli kogenud kaardilugeja ja meie rallikogukonna armastatud liige. Me saadame tema perele, sõpradele, meie võistlejatele ja fännidele sügavaimad kaastundeavaldused."

Tänavune New England Forest Rally pidanuks olema ennekõike ühtlasi tuntud USA rallisõitja Ken Blocki mälestusüritus. Block hukkus eelmisel talvel mootorsaaniõnnetuses.

"Surmajuhtumid on väga haruldased ja praegu tunduvad asjad kindlasti paigast ära," kommenteeris rallidirektor Chrs Cyr kohalikule meediale. "Me loodame, et Erini pere saab sel ajal rahu... võtame aja maha ja loodetavasti tuleme tulevikus tagasi."

Tragic news from USA's New England Rally.



Sadly, Co-driver Erin Kelly, 48, was lost after an accident that saw the Subaru of her & driver TJ Pullen struck a tree on Stage 5.



Our condolences, love & strength to all those close to her.



Rest In Peace, Erin #restinpeace #usa pic.twitter.com/zqwCvST78G