Pogacari takistanud mootorratturid vaatavad pühapäevast etappi kõrvalt

Laupäevase etapi viimasel tõusul (Col de Jaoux Plane; 11,7 km; 8,5%) jagati boonussekundeid ja Pogacar ründas pisut enam kui 500 meetrit enne tippu, aga tema teed blokeerisid kaks mootorratast, kes olid ratturitele liiga lähedal.

Sloveen lootis peakonkurent Jonas Vingegaardilt (Jumbo-Visma) sekundeid tagasi röövida, aga see ei õnnestunud ja lõpuks oli mäe otsas esimesena taanlane, kes juhib nüüd kokkuvõttes Pogacari ees kümne sekundiga.

Pärast etapi lõppu otsustasid kohtunikud mootorrattureid karistada. Mõlemad töötasid Prantsusmaa televisiooni heaks, üks neist kandis kaamerameest ja teine fotograafi. Pühapäeval ei tohi nemad ega nende kaasreisijad rajale minna ja lisaks tuleb maksta 500 šveitsi franki trahvi.

Etapijärgsel pressikonverentsil keeldus Vingegaard spekuleerimast, kas intsident võttis Pogacarilt boonussekundite võimaluse. "Tõusul oli palju rahvast, mootorrattad olid väga lähedal. Parem, kui nad nii lähedal ei olnuks," kommenteeris üldliider.

"Aga rääkida sellest, mis oleks võinud juhtuda, siis seda ei tea kunagi ja nii on sellest üsna raske rääkida," jätkas Vingegaard. "Ma siiski ei usu, et see [üldvõit] otsustatakse sekunditega. Ma usun, et ühel hetkel saab emb-kumb meist pisut suurema vahe sisse."

Pogacari rünnakukatse luhtumine polnud 14. etapil ainuke mootorratturitega seotud intsident. Nii sai veel üks fotograafi sõidutanud mootorrattur ühe-etapilise osalemiskeelu ja rahatrahvi, sest ei järginud korraldajate juhiseid.