Egert Jõesaar tuli parakergejõustiku MM-il kuuendaks

Võistlusklasside F43, F44, F62, F64 heitevõistlusel märgiti eestlase pikimaks kettakaareks neljandal katsel heidetud 49.88. Ühtlasi püstitas Jõesaar isikliku hooaja tippmargi.

Kaksikvõidu võtsid ameeriklased David Blair (60.36) ja Jeremy Campbell (60.33), pronksi teenis Suurbritannia kettaheitja Dan Greaves (57.92).

"Tugevas konkurentsis saavutatud kuues koht on hea, aga tulemusega rahul olla ei saa - eesmärgiks oli seatud 2-3 meetrit pikem kettakaar, see jäi täitmata," tõdes Jõesaar. "Järgmine eesmärk on võistelda hooaja teises pooles nii palju kui võimalik ja püstitada uus isiklik rekord."

Maikuus heitis Jõesaar Šveitsis Nottwilis peetud Grand Prix etapil tagajärjeks 48.53, kindlustades seeläbi pääsu järgmise aasta Pariisi paraolümpiamängudele. Nädalapäevad hiljem parandas ta Tartus toimunud Eesti parakergejõustiku meistrivõistlustel oma tulemust meetri võrra, saades kirja 49.53. F44 klassis on paraolümpiamängude normatiiviks 40 meetrit.

Jõesaare isiklik tippmark 52.25 pärineb 2020. aasta septembrist Turba staadioni avavõistluselt.

Järgmise aasta suvel Pariisis toimuvad paraolümpiamängud on Jõesaare jaoks kolmandad. 2016. aastal oli ta Rio de Janeiros kaheksas (46.61) ja 2021. aastal Tokyos viies (44.07).