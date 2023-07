Eesti neidude võrkpallikoondis sai EM-il teise punkti

Eesti suutis tasavägiselt kulgenud avageimi enda kasuks kallutada alles otsustavatel hetkedel. Esmalt mindi lõpu eel Roosi Brigita Toomi servide järel ette 21:17, ent Holland jõudis punkti kaugusele (22:21). Rohkem hollandlannad aga punkte ei teeninud ja avageim läks Eestile, vahendab Volley.ee.

Teises vaatuses läks Eesti Anette Araku servi järel juhtima 9:4 ja sellest kaotusseisust vastane enam välja ei tulnudki, nii asusid eestlannad kohtumist juhtima 2:0. Järgmises vaatuses domineeris aga täielikult Holland ja seejärel võitsid nemad ka tasavägiselt kulgenud neljanda vaatuse.

Viies geim oli tõeline triller, kus mindi punkt-punktis kuni seisuni 11:11. Seejärel teenis aga Holland neli punkti järjest ning võitis geimi 15:11 ja mängu seega 3:2.

Eesti naiskonna rünnakul mängis suurimat rolli Marta-Mia Ploomipuu, kelle arvele jäi 19 punkti (+ 5), 12 punkti (+3) panustas Rebecca Pent ning 11 (+4) Anette Arak. Eestlannade vastuvõtt oli 29%, rünnakuid lahendati 32-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 4 ja servipunkte 10 (4 ässa lõi Pent), eksiti 9 servil.

Hollandi resultatiivseim oli 13 punktiga (+1) Saar Meijer. Hollandi vastuvõtt oli 38% ning rünnak 41%, blokist saadi 5 ja servilt 12 punkti (18 viga).

Pühapäeval kell 21.00 minnakse vastamisi Itaaliaga.

Eestil on alagrupis seni võiduarve avamata, kahe punktiga ollakse kaheksandad. Hetkel on liider kolm võidu ja üheksa punktiga Bulgaaria, Horvaatial on teisena samuti kolm võitu, ent punkt vähem ja kolmas on kahe võiduga Holland.

Koondis mängib EM-il koosseisus Freia Liisa Palk, Lisandra Tatrik, Hannemai Hanimägi, Mirjam Karoliine Kask, Marie Miilen, Gertu Koik, Rebecca Pent, Anette Arak, Marta-Mia Ploomipuu, Roosi Brigita Toom, Heidi Vahula, Heleri Soodla, Paula Laub, Annabel Lattik.

Peatreener Raigo Tatrik, abitreenerid Anatoli Kuprijanovitš ja Jaanika Jakobson, abitreener/statistik Mihkel Sagar, füsioterapeut Annabel Kutman, mänedžer Rain Peerandi.

Eesti naiskonna mängud EM-il (Eesti aeg):

11. juuli kell 21.00 Horvaatia – Eesti 3:0 (25:14, 25:13, 25:11)

12. juuli kell 18.30 Serbia – Eesti 3:2 (25:23, 23:25, 18:25, 25:18, 15:12)

13. juuli kell 13.00 Bulgaaria – Eesti 3:0 (25:13, 25:19, 25:17)

15. juuli kell 13.00 Eesti – Holland 2:3 (25:22, 25:20, 15:25, 23:25, 11:15)

16. juuli kell 21.00 Itaalia – Eesti

18. juuli kell 15.30 Eesti – Poola

19. juuli kell 15.30 Eesti – Gruusia