Nimekas soomlane näitas Paikusel parimat minekut

Eelmisel korral jõudis Euroopa meistrivõistluste etapp Pärnumaale viis aastat tagasi ja teenis rohkesti kiidusõnu. Sellel nädalavahetusel toimub Paikuse Motoklubi korraldusel suurvõistlus juba kolmandat korda ja tõi Eestisse 12 riigi sportlased.

"Esimese etapi saamisega oli kõige keerulisem," meenutas Paikuse Motoklubi eestvedaja Toivo Nikopensius. "Siis vaadati uus riik, ei tea, mis koht see on. Kui esimese võistluse saime korraldatud, siis oldi väga üllatunud, et saime väga hästi hakkama. Teine etapp tuli juba lihtsamalt ja kolmanda puhul pakuti ise, et kas me tahaks korraldada."

Kahe päeva jooksul läheb rajale 67 võistlejat, nende hulgas kaks eestlast. Üks neist on kaks aastat tagasi E2 klassis maailmameistriks tulnud Priit Biene. "Kui Euroopa meistrivõistlused tuuakse Eestisse, siis tuleb alati sellest osa võtta. Ja see, et Toivo Nikopensius Paikuse Motoklubiga jaksab sellist üritust korraldada, see on ikkagi suur asi. Samuti on Paikuse rada alati tipptasemel," rääkis Biene.

73 kilomeetri pikkune ring tuleb kahe päeva jooksul kolm korda läbida. Laupäeval oli kiireim soomlane Eemil Pohjola, kelle varasemate saavutuste hulka kuuluvad nii Euroopa meistritiitel, MM-i neljas koht kui ka MM-i võistkondlik pronksmedal. Pohjola edestas nii E2 klassis kui üldarvestuses britt Alex Waltonit 29,5 sekundiga. Üldarvestuses oli kolmas ja Junior 2 klassis esimene prantslane Diego Haution.

Biene sai laupäeval üldarvestuses 35. ja E2 klassis üheksanda koha. Teise eestlasena võistlustules olnud Ragnar Valdstein oli üldarvestuses 52. ja Senior klassis viies.

Pühapäevasele võistluspäevale antakse start Paikuse põhikooli eest kell 10.00.