Muhu Väina regati korraldaja: selleaastane regatt oli üsna rahulik

ORC I arvestuses esikoha saanud Kalevi jahtklubi jahi Forte meeskond võitis kapten Jaak Jõgi sõnul Muhu väina regati viimati kuus aastat tagasi. "Purjejahid arenevad kõik edasi ja meil tuli ka oma jahti natuke modifitseerida. Selleks aastaks sai uus kiil alla pandud ja see nüüd väga oluliselt muutis meie jahi võistlusvõimekust ja me saime nüüd ka kõikide uuemate jahtidega täiesti võrdsetel alustel uuesti võistelda. See andis ka meeskonnale kõvasti indu juurde," rääkis Jõgi.

ORC I arvestuses sai teise koha Kalevi jahtklubi alus Shadow ja kolmandaks tuli jahtklubi Dago jaht Matilda 4. ORC II arvestuses võttis üldvõidu Pärnu jahtklubi alus Sugar, millel kapteniks Marjaliisa Umb. Sugari järel tuli teiseks jaht Amserv Toyata Sailing Team ja kolmanda koha võttis jaht Evelyn III. Sugar tõusis teiselt positsioonilt esikohale tänase Kärdla etapiga.

"Mulle endale meeldib sõita kiiremaid sõite, lühemaid võistlussõite kahe märgi vahel allatuult, vastutuult ja täna tegelikult see distants ka nii oli, et meil oli vastutuul, allatuul, vastutuul ja allatuul uuesti. Oli juba võistluspurjetamise moodi," lausus Sugari kapten.

Folkbootide arvestuses läks regativõit Kalevi jahtklubi alusele W-Lind, millel kapteniks Tiit Riisalo. Nii Forte kui ka Sugari kapten ütlesid, et selle aasta kõige olulisem võistlus on veel ees, sest augustis peetakse Saksamaal Kiilis purjetamise maailmameistrivõistlusi.

Laupäeval lõppenud Muhu väina regatt algas eelmisel nädalavahetusel Pärnus, viis seejärel Saaremaale ja sealt edasi Hiiumaale. Seitsmest plaanitud etapist jäi sõitmata vaid teisipäevane Kuressaare ring.

"Selleaastane regatt võiks öelda, et oli üsna rahulik. Kui tavaliselt on siin olnud tormipäevi, vihma ja kõike sellist, siis jah, saime natuke tugevamat tuult siiasõidul ehk siis Kärdlasse sõidul, aga üldiselt oli üsna vaikne ja ära jäi ka üks etapp tuule puuduse tõttu," märkis Muhu Väina regati direktor Agnes Lill.

66. Muhu väina regatil osales kokku 103 alust.