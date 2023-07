Rodriguez tõusis etapivõiduga kolmandaks, Vingegaard säilitas liidrisärgi

Suure kukkumisega alanud etapi otsustavad hetked sündisid viimasel tõusul. Pogacar alustas oma lõpurünnakut 15,6 km enne lõppu, kuid Vingegaard suutis sloveeniga sammu pidada. Rodriguez ja Adam Yates (UAE Team Emirates) püüdsid jooksikud kinni 8 km enne finišit, misjärel pani hispaanlane sisse lisakäigu, millele teistel vastust polnud. Rodriguez edestas finišis Pogacari ja Vingegaardi viie ning Yatesi 10 sekundiga.

"Uskumatu, võtab sõnatuks! See on midagi, mida olen alati tahtnud saavutada ja nüüd on mul see tehtud," ütles esimest korda Prantsusmaa velotuuril etapi võitnud Rodriguez. "Keskendusin enda sõidule, tõusul sõitsin omas rütmis ja seejärel panin täie rauaga finišisse. Oskan hästi laskuda, nii et tahtsin seda ära kasutada. Paaris kurvis olin kukkumisele lähedal, aga see selleks. Nüüd saan võitu nautida," lisas Rodriguez.

22-aastane hispaanlane tõusis üldarvestuses austraallase Jai Hindley ette kolmandale kohale (+4.43). Üldliidrina jätkab Vingegaard, kes edestab Pogacari 10 sekundiga.