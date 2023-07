Nõlvak ja Tiisaar piirdusid MK-etapil alagrupimängudega

Challenge kategooria MK-etapil oli eestlaste esimeseks vastaseks Austria paar Alexander Horst ja Julian Hörl, kellele jäid Nõlvak ja Tiisaar 0:2 (19:21, 16:21) alla. Nõlvaku sõnul jäi kaotus oma rünnaku taha. "Mäng oli väga tasavägine ja meie taktika tegelikult töötas – saime palle kätte küll, aga probleeme oli nende punktiks realiseerimisega," ütles Nõlvak Volley.ee-le.

Järgmises matšis kohtuti ukrainlaste Sergiy Popovi ja Eduard Reznikuga, kes olid sarnaselt eestlastele alagrupi esimese mängu kaotanud. Nõlvak ja Tiisaar suutsid esimese geimi turvalise eduga võita, ent järgmine kaotati minimaalse vahega. Kolmandas geimis tegutsesid otsustavamalt ukrainlased, pääsedes 2:1 (15:21, 21:19, 15:11) võiduga alagrupist viimasena edasi.

Tiisaar ütles peale turniiri lõppu, et suures plaanis ei saa kaotustega rahul olla, aga samas on paremaks läinud viimasel ajal peavalu tekitanud elemendid. "Paljud asjad, mis on viimasel ajal liimist lahti olnud, näitasid paranemise märke. Aga üldiselt veidi rusub selline hooaja keskpaik, kui mänguvõite lihtsalt ei tule – kas siis ülinapilt või mitte nii napilt nagu seekord. Oleme harjunud juba palju paremat võrkpalli mängima," sõnas ta.