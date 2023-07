Arsenal täiendas 40 miljoni eest ridu Hollandi koondise kaitsjaga

22-aastane Timber hakkas kuueaastaselt mängima Rotterdami Feyenoordi akadeemias, enne kui liitus 2014. aastal Ajaxiga. Amsterdami hiiu eest käis ta neljal hooajal kõigi sarjade peale kokku väljakul 121 kohtumises, üle-eelmisel hooajal nimetati ta Hollandi kõrgliiga parimaks mängijaks ning on viimased kaks aastat olnud põhimeheks ka koondises.

Arsenal ei täpsustanud ülemineku detaile, kuigi Suurbritannia meedia sõnul sõlmis Timber klubiga viie aasta pikkuse lepingu ning Ajax teatas, et kokku lepiti 40 miljoni euro suuruses summas, mis võib erinevate klauslitega tõusta 45 miljonile.

"Jurrien on mitmekülgne noor kaitsja, kes sobib meie süsteemi ja lisab meie meeskonnale väga palju kvaliteeti. Ta on noor, aga juba nii palju saavutanud. Ta teab, mida tähendab rahvusvahelisel suurturniiril mängimine ning samuti on ta Ajaxiga võitnud erinevaid tiitleid," sõnas Arsenali peatreener Mikel Arteta.

Kuueaastase pausi järel taas Meistrite liigasse pääsenud Arsenal on sel suvel meeskonda täiendanud endise Chelsea ründaja Kai Havertziga ning loodab tiimi tuua ka West Hami kapteni Declan Rice'i.