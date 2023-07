VIDEO | Hiilgav Ionescu purustas Tähtede mängul ka NBA kolmesterekordi

Ionescu eksis viimases voorus vaid kahel viskel, kogudes 40 võimalikust punktist 37. Sellega ületas 25-aastane endine Oregoni pallur nii WNBA (Allie Quigley, 30) kui NBA (Steph Curry, Tyrese Haliburton, 31) kolmepunktivõistluse rekordi.

WNBA põhihooajal on Ionescu seni tabanud 54 kaugviset, millega on liigas teisel kohal; tema tabavusprotsent 44,6 on WNBA-s neljas. Ionescu ütles hiljem naljatlevalt, et saadab võistluse video Liberty peatreenerile Sandy Brondellole, et too põhihooaja jätkudes rohkem liikumisi kolmesejoone taha joonistaks.

"Tundsin, kuidas visked lähevad," sõnas Ionescu. "Adrenaliin voolab, oli otsustav ring. Olin just Skillsi [oskusvõistluse] kaotanud ja ma ei kavatsenud uuesti kaotada. Olen oma kaugvisetega näinud palju vaeva ja see pakub palju rahuldust."