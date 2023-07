RB Leipzig tegi klubi ajaloo kalleima ostu

Meeskonnaga liitus 23-aastane Belgia koondise ründaja Lois Openda, kes lõi eelmisel hooajal Prantsusmaa kõrgliigas 38 mänguga 21 väravat. Tema koduklubi RC Lens lõpetas kõrgel teisel kohal.

Klubid ei avalikustanud üleminekusummat, aga Saksamaa väljaande Bild teatel on see 43 miljonit eurot, millele võivad lisanduda kuue miljoni jagu erinevad boonused.

See teeb ründajast klubi kalleima mängija, sest eelmisel hooajal maksti Hoffenheimile kaitsja David Raumi mängijaõiguste eest "vaid" 25 miljonit eurot.

"Jäime üleminekutasuga planeeritud raamidesse ja kui lisanduvad eduboonused, siis see tähendab, et tähistame koos mängijaga ka sportlikku edu," kommenteeris Leipzigi spordidirektor Max Eberl.

Leipzig müüs oma eelmise hooaja edukaima väravaküti, prantslase Christopher Nkunku eelmisel kuul Chelseale.