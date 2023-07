U-17 peatreener Tatrik EM-i algusest: häbeneda pole meil midagi

Kirjas on küll kolm kaotust, ent Serbia mängus oli eestlannadel vägagi reaalne võiduvõimalus, kahjuks kaotati viies geim 12:15. Peatreener Raigo Tatrik rääkis, kuidas ta pika turniiri (mängitakse seitse mängu) esimese poolega rahule jääb või ei jää, vahendab Volley.ee.

Tatrik ütles, et kahes esimeses mängus jäädi hätta oma pallingu ja serviga, osalt logises ka vastuvõtt. "Muidu võib rahule jääda, oleme blokki saanud ja ise rünnanud ning ohtlikud olnud. Viimases mängus oli ka serv okei, saime ässasid korralikult. Häbeneda pole meil kindlasti midagi," sõnas juhendaja.

"Serbia kohtumist ma nautisin treenerina väga, platsil oli kaks võistkonda, kes tahtsid iga hinnaga võita ja eks seal oli rabedust omajagu ja viiendas geimis mõned vead võinuks olemata olla. Aga kokkuvõttes oleme hästi võidelnud ja olime tublid."

Nüüd on põhifookus suunatud Gruusiale, et sealt võidupunktid võtta, ent lihtne ei ole seegi ülesanne, sest Gruusial on kirjas 3:2 võit Serbia vastu. "Gruusiat analüüsime väga tõsiselt, sest tahaks neid ikka näpistada ja eks me teame, et Poola või Itaalia on ülitugevad. Samas on nende vastu samuti äge mängida. Järgmine vastane Holland on mänginud samuti hästi, Serbiast saadi jagu 3:0, Poolale kaotati 2:3. Kaotama ei lähe me ei Hollandile ega kellelegi teisele," ütles Tatrik, lisades, et füüsiliselt peavad mängijad vastu.

"Täna on mänguvaba päev, aga õhtul on ikka kerge jõusaal ja füsioterapeut Annabel on tüdrukutega hästi tegelenud ja ses osas on kõik okei. Tuju on samuti hea ja naudime üljeäänud turniiri," lisas peatreener.

Koondis mängib EM-il koosseisus Freia Liisa Palk, Lisandra Tatrik, Hannemai Hanimägi, Mirjam Karoliine Kask, Marie Miilen, Gertu Koik, Rebecca Pent, Anette Arak, Marta-Mia Ploomipuu, Roosi Brigita Toom, Heidi Vahula, Heleri Soodla, Paula Laub, Annabel Lattik.