Selgusid Eesti ja Türgi koosseisud maavõistlusmänguks Türgiga

Eesti koondisega laagris viibivatest mängijatest ei kuulu koosseisu väravavaht Keiti Kruusmann, kaitsja Siret Räämet ja poolkaitsja Jaanika Volkov.

Eesti ja Türgi naiste koondis on omavahel kohtunud kuus korda. Neljal korral on mängust võitjana väljunud Türgi, ühel korral Eesti ning kord on mängitud viiki. Ajaloo esimese kohtumise 1997. aastal võitis Eesti naiskond tulemusega 5:1. Viimane mäng peeti 2020. aastal EM-valikturniiril, mil Türgi lõi eestlastele neli väravat.

Eesti koondise koosseis mänguks Türgiga:

Väravavahid

13 Karina Kork (23.02.1995) – JK Tabasalu 32/0

1 Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

15 Inna Kiss-Zlidnis (18.04.1990) – klubita 97/0

16 Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 68/1

2 Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 15/1

18 Kristiina Tullus (12.09.1998)– Tallinna FC Flora 12/0

12 Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 8/0

3 Jessika Uleksin (19.01.1997) – Tallinna FC Flora 3/0

23 Rahel Repkin (17.06.1998) - Tartu JK Tammeka 3/0

9 Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 0/0

10 Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

22 Kristina Bannikova (15.06.1991) – Saku Sporting 95/8

8 Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 64/4

19 Vlada Kubassova (23.08.1995) – klubita 61/10

14 Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 57/7

17 Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 40/2

11 Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 29/0

7 Liisa Merisalu (15.01.2002) – Tartu JK Tammeka 26/3

4 Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 22/0

21 Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Tartu JK Tammeka 16/0

20 Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora 15/3

6 Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 3/0

5 Katrin Kirpu (09.10.2004) – HJK (Soome) 1/0

Peatreenerid: Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper

Türgi koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Selda Akgöz (09.06.1993) – Ankara Büyüksehir Belediyesi Fomget G.S.K 35/0

23 Gamze Nur Yaman (25.04.1999) – Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takimi 10/0

12 Kevser Gündogdu (07.03.2003) – Eastern Michigan University (USA) 0/0

Kaitsjad

3 Didem Karagenç (16.10.1993) – Beşiktaş JK Vodafone Kadin Futbol Takimi 64/3

2 Berna Yeniçeri (27.01.1996) – Galatasaray Petrol Ofisi Kadin Futbol Takimi 42/0

21 Gülbin Hiz (11.06.1994) – ALG Spor 29/3

17 Ilayda Civelek (06.07.1998) – Galatasaray Petrol Ofisi Kadin Futbol Takimi 19/1

15 Ece Tekmen (23.02.2002)– ALG Spor 13/0

4 Eda Karataş (15.06.1995) – ALG Spor 8/0

5 Cansu Nur Kaya (28.02.2000) – Fatih Vatan Spor 7/0

18 Ümran Özev (01.01.1995) – Ankara Büyüksehir Belediyesi Fomget G.S.K 1/0

19 Dilara Deli (14.04.2002) – Sporting Charleroi (BEL) 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

10 Ebru Topçu (27.08.1996) – Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takimi 65/19

11 Yagmur Uraz (19.02.1990) – Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takimi 53/25

14 Arzu Karabulut (30.01.1991)– ALG Spor 43/5

8 Emine Ecem Esen (03.05.1994) – Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takimi 36/1

16 Ece Türkoglu (14.04.1999) – Old Dominion University (USA) 28/6

9 Busem Seker (19.07.1998) – Fenerbahçe A.S 24/1

20 Elif Keskin (12.01.2002) – Wulfz Fatih Karagümrük 22/2

13 Birgül Sadikoglu (23.03.2000)– Galatasaray Petrol Ofisi Kadin Futbol Takimi 21/2

7 Miray Cin (05.07.2001) – MSV Duisburg (GER) 10/1

22 Neslihan Demirdögen (03.09.2002) – Fatih Vatan Spor 1/0

6 Meryem Cennet Çal (12.07.2000) – Fenerbahçe A.S 0/0

Peatreener: Necla Güngör Kıragası