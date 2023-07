Eestlased võistlesid juunioride triatloni MM-i sprindidistantsil

Rasva ujus 750 meetrit ajaga üheksa minutit ning kuulus seejärel 20-kilomeetrisel rattadistantsil esimesse neljaliikmelisse gruppi. Viiekilomeetrisel jooksurajal andis eestlane mõned kohad ära, finišeerides 17. positsioonil koguajaga 52 minutit ja kuus sekundit. Maailmameistriks krooniti portugallane Joao Nuno Batista ajaga 51 minutit ja 11 sekundit. Prantslane Nils Serre Gehri kaotas talle kolme ja kanadalane Mathis Beaulieu viie sekundiga.

Naisjuunioride seas võidutses prantslanna Ilona Hadboum ajaga 56 minutit ja 47 sekundit. Mehhiklanna Jimena Renata De La Pena Schoot (+0.07) pälvis hõbemedali ja võitja kaasmaalanna Manon Laporte (+0.15) pronksmedali. Savitsch jäi esimesest nelja minuti ja 51 sekundi kaugusele.

"Jään oma võistlusega rahule. Ujumine on tavaliselt minu trumpala ja see õnnestus hästi," ütles Savitsch võistluse järel. "Rattadistantsil ei olnud üksinda jäämise hirmu, sest minuga koos oli vahetusalast väljujaid palju. Tegime ühiselt kõvasti tööd ja jõudsin teise vahetusalasse 34. kohal. Jooksudistantsil sujus esimene ring kenasti, kuid seejärel läks raskeks. Küllap oli palju jõudu ja jaksu jäänud rattarajale. Kokkuvõttes olen õnnelik, et sain võistelda maailma parimatega ja julgustan teisigi osalema, kellel on kahtlusi ja kartusi nii suurejoonelise võistluse ees."

Kokku sai tulemuse kirja 54 naisjuuniorit ja 67 meesjuuniorit.