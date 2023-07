Djokovic poolfinaali eel: pean end favoriidiks

Djokovic pääses teisipäeval aset leidnud veerandfinaalist edasi, kui alistas venelase Andrei Rubljovi 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. Tegemist on serblase karjääri 46. suure slämmi poolfinaaliga, kuid noore itaallase jaoks on tegemist alles esimesega. Sinner pääses poolfinaali, kui alistas veerandfinaalis Roman Safiullini (ATP 92.) 6:4, 3:6, 6:2, 6:2.

Eurospordi eksperdi Mats Wilanderi sõnul on Sinner Djokovicile raske vastane. "Ta mängib väga kõrgel tasemel. Talle meeldib mängida murul. Talle meeldivad kiired väljakud, sest ta soovib olla agressiivne ja punkti ise dikteerida – seda nii ees- kui ka tagakäega. Ta lööb palli väga kõvasti, üritades ise varakult kontrolli haarata. Olen tema mänguga hästi kursis," ütles Djokovic mängu eel.

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Carlos Alcaraz (ATP 1.) ja Daniil Medvedev (ATP 3.). Alcaraz loodab, et peaväljakul tunneb Medvedev samasugust närvipinget, nagu tema. See on Alcarazi esimene poolfinaal Wimbledonis, veerandfinaalis alistas ta taanlase Holger Rune (ATP 6.) kolmes setis 7:6 (3), 6:4, 6:4. Medvedev alistas Wimbledoni debütandi Chris Eubanksi (ATP 43.) pikas kolmetunnises mängus seisuga 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (4), 6:1.

Veerandfinaali järel ütles Alcaraz Eurosportile: "Ma ei oodanud, et võidan teda 3:0. Ta on väga tugev vastane. Arvan, et meil tuleb tulevikus veel palju häid hetki."

Sinner-Djokovici poolfinaal algab reedel kell 15.30, Alcaraz-Medvedevi poolfinaal 17.30.