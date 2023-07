UFC kergraskekaalu meister loovutas vigastuse tõttu meistrivöö

32-aastane vabavõitleja sai kaaluklassi meistriks selle aasta jaanuaris, kui alistas otsusega vanameistri Glover Teixeira. Paraku Hill aga tiitlit kaitsta ei saa, sest teda ootab nüüd hoopis ees pikk vigastuspaus.

"Kas ma loovutaks tiitli, kui see oleks minu otsustada? Kindlasti mitte. Aga ma mõistan, et see on äri ja šou peab jätkuma. Ma ei ole erand," ütles Hill, lisades, et võitlussari olevat talle vigastuselt naastes tiitlimatši lubanud.

Kui UFC sarjas tekib tihtipeale olukord, kus kaaluklassis suurt liikumist ei ole, siis kergraskekaalus on seda viimasel ajal liigagi palju olnud: tegemist on kolmanda korraga kolme aasta jooksul, kui kaaluklassi meister peab tiitlivöö loovutama. Üheks aegade paremaks vabavõitlejaks peetav Jon Jones on varasemalt kahel korral vöö loovutanud.

2020. aasta septembris pälvis kaaluklassi meistrivöö poolakas Jan Blachowicz, kes kaotas selle järgmise aasta oktoobris Teixeirale. 2022. aasta juunis sai vöö enda kätte tšehh Jiri Prochazka, kes pidi aga paraku samuti vigastuse tõttu selle loovutama. Eelmise aasta detsembris võitlesid vöö eest poolakas Jan Blachowicz ja venelane Magomed Ankalaev, kuid nende matš jäi viiki.

30. juuli varahommikul toimub UFC võitlusõhtu, mille käigus kohtuvad Blachowicz ning keskklassist üles tulnud Alex Pereira.