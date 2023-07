MM-i tavarajal jooksid Eesti parimad ajad Annika Rihma ja Kenny Kivikas

Kavas oli tavarada, starditi ligi 2000 meetri kõrgusel merepinnast ja finišeeriti ligi 1000 meetrit madalamal. Naiste raja linnulennuline pikkus oli 11 km, meeste rada 14 km. Medaleid jagus neljale riigile – kaks Šveitsile ja Norrale ning üks Rootsile ja Soomele. Naiste seas alistas Šveitsi esinumber Simona Aebersold 31 sekundiga kauaaegse maailma edetabeli liidri, rootslanna Tove Alexanderssoni, kes tuli sellega esmakordselt maailmameistriks, tõustes ka uueks maailma edetabeli juhiks. Võitja ajaks oli 1:21.43. Pronksi teenis norralanna Andrine Benjaminsen, kes kaotas võitjale juba tervelt seitse minutit ja 20 sekundit.

Eesti koondisel oli naiste tavarajale kaks kohta, starti läksid Annika Rihma ja Margret Zimmermann, kes said vastavalt 36. (+31.45) ja 56. (+47.09) koha.

Annika Rihma: "Rada ei olnud ei füüsiliselt ega tehniliselt just kõige raskem, aga ma ise ei olnud täna piisavalt tasemel, et veatult rada läbida. Esimesel pikal etapil lugesin enne punkti piirkonda jõudmist lohakalt kaarti ja kulutasin aega piirkonnast arusaamisele. Veel ühe punkti piirkonnas tekkis ebaklapp kaardiga. Tegin veel kahel korral haiget põlvele, aga see ei seganud üldiselt minu jooksu, korraks ajas rütmi sassi ja aeglustas liikumist, aga selle süüks kesist jooksu ajada ei saa."

Ka meeste seas käis heitlus kullale peamiselt kahe favoriidi vahel, kelleks olid tiitlikaitsjast norralane Kasper Harlem Fosser ja kahe aasta eest talle esimesena alla jäänud šveitslane Matthias Kyburz. Jõudude vahekord jäi ka seekord norralase kasuks, kes pälvis kulla ajaga 1:33.06 ja edestas lähimat konkurenti 51 sekundiga. Pronksi teenis väga südi jooksu teinud soomlane Olli Ojanaho (+4.31).

Kolmest startinud eestlasest oli 41. kohaga parim Kenny Kivikas (+27.01), Kristo Heinmann lõpetas 51. kohaga (+33.45), Uku-Laur Tali oli 54. (+39.12).

Kenny Kivikas: "Tundsin täna juba enne starti, et tervis ei ole päris korras ja head minekut ei ole täna loota. Viimastel kuudel on selliseid ühepäevaseid tervisehäireid ette tulnud korduvalt, võimalik põhjus on talvel läbi põetud mononukleoos. Organism ei lasknudki täna endast kõike välja pigistada, aga loodan paari päevaga sellest seisust väja tulla, nagu seda varemgi on juhtunud."

Pärast puhkepäeva jätkatakse laupäeval lühiraja finaaliga, kuhu Eesti koondisest pääsesid Evely Kaasiku ning Timo Sild ja Lauri Sild.

