Eesti U-19 naiskond jäi EHF turniiri alagrupifaasis viimaseks

Eesti naised alustasid kohtumist hoolimata tehnilistest vigadest edukalt. Esimene poolaeg kulges Eesti juhtimisel ja edukalt realiseerides. 20. minutil oli Eesti eduseis 8:5, kuid siis tekkis mängu suurem mõõn ning Sloveenia naised tegid eduka spurdi, kui 25. minutil vaatas tabloolt vastu vastaste realiseeritud karistusviskest viigiseis 9:9. Sloveenia oli hoo üles saanud ning poolajale mindi Eesti kaotusseisus 9:14.

Teine poolaeg mängupilti muudatust ei toonud. Eesti koondis küll võitles, kuid oldi raskustes realiseerimisel. Mängu lõppedes tuli tunnistada oma alagrupis esimest kohta hoidva Sloveenia paremust 17:29. Eesti naiskonna parimaks mängijaks kohtumises Sloveenia vastu valiti naiskonna kapten Gertu Jõhvikas.

Eesti koondise edukaim väravaviskaja alagrupifaasis oli Elle-Liis Liivas 14 väravaga, kes turniiri väravaviskajate pingereas hoiab peale alagrupimäge 10.-14. kohta. Käsipallur sõnas peale mängu, et mäng läks võrreldes teiste mängudega tegelikult hästi: "Alguses isegi juhtisime päris pikalt. Tegime enda liikumised õigesti ära lõpuni, kaitse püsis ja keskliin liikus kokkulepete järgi."

Eesti koondist hoidsid taas mängus head tööd teinud väravavahid ning mängujuhid. "Mängu lõpus vajusime ära, võib-olla tekkis väsimus, aga tegime ka rumalaid vigu, peamiselt sööduvigu. Meie peamine viga ongi, et me ei tee oma asju lõpuni, aga kindlasti oli see siiani meie kõige parem mäng. Meie mängujuhid Gertu Jõhvikas ja Jenni Horn juhtisid mängu hästi ja saime mõlemale poole liikumisi, kuid realiseerimisvead, mõned sööduvead ja eksimused ning tulemus on selline, nagu on," võttis Liivas kaotuse kokku.

Väravaviskajad: Gertu Jõhvikas, Elle-Liis Liivas, Simona Koppel 3, Karina Kuul, Inga Bušina, Laura Kärner 2, Diana Laossaar, Marianna Kireeva 1.

Alagrupimängudes jäi Eesti koondis kolme kaotusega neljandale kohale. Kohamängudes 5.-8. kohale kohtub Eesti 15. juulil kell 13.00 Türgiga ning seejärel vastavalt tulemusele on viimane kohtumine 16. juulil.