Heina valesööt võttis Arsenalilt võidu

Arsenal läks mängu juba seitsmendal minutil juhtima, kui Ben White leidis sööduga Bukayo Saka, kes palli sakslasest väravavahi seljataha saatis. Hein sekkus mängu teisel poolajal, kus tema valesööt realiseeriti väravaks, kui Hein ise oli kastist väljas. Arsenalil oli mitmeid võimalusi, parimad Folarin Balogunil, kuid need jäid realiseerimata. Oma Arsenali debüüdi tegi ka Chelsea'st 70 miljoni euro eest soetatud Kai Havertz.

"Mängust on palju positiivset kaasa võtta, eriti meie esimesest poolajast - poisid näitasid head füüsilist vormi, pühendumust... Lõpus oli meil ka häid võimalusi, et skoorida. kuid vead on osa jalgpallist. Hea oli näha meie noormängijaid keerulises keskkonnas tublilt mängimas," kommenteeris Arsenali peatreener Mikel Arteta mängu sotsiaalmeedia vahendusel.

Nüüd sõidab Arsenali meeskond Ameerikasse, kus kohtutakse MLS All Star võistkonnaga. Pärast 20. juulil toimuvat mängu kohtutakse 22. juulil sõprusmängus liigarivaali Manchester Unitediga.