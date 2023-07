Kaks Eesti noorkorvpallurit osalevad WNBA treeninglaagris

Eesti noorkorvpallurid Keandra Koorits ja Marta Eleri Jaama said kutse NBA, naiste NBA ja FIBA korraldatud treeninglaagrisse Las Vegases.

Kokku said Basketball Without Borders treeninglaagrisse kutse 38 keskkooliealist tüdrukut 24-st riigist, treenima hakatakse WNBA treenerite ja mängijate käe all. Laager lõppeb külastusega WNBA tähtede mängule, vahendab basket.ee.

Eestist osalevad laagris Keandra Koorits (Audentese Spordiklubi/Audentese SG) ja Marta Eleri Jaama (Audentese Spordiklubi).

Laagris pööratakse suurt tähelepanu personaalsetele korvpallioskustele, viiakse läbi nii viske kui liikumisharjutusi, tehakse füüsilisi katseid ja laagri viimasel päeval toimub viis-viie vastu mängu seminar. Viimasel päeval jagatakse ka auhindu laagri parimale mängijale, parimale kaitsemängijale ja kaugvisete võistluse võitjale.

Treenerite hulgas on palju WNBA endisi mängijaid ja treenereid nagu: Edniesha Curry, Betty Lennox, April Sykes and Tamera Young, Taj McWilliams-Franklin, Ticha Penicheiro, Ruth Riley and Monica Wright-Rogers.