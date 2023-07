Ukrainlanna võidutses paarilisega Wimbledoni slämmiturniiril

Avasetis murdsid Kitšenok ja Pavic seisult 3:3 vastase servi ning realiseerisid seti lõpuks 6:4 võidu. Tasavägine teine sett läks lõppmängu, kus ukrainlanna ja horvaat ei suutnud matšpalli realiseerida ning kohtumine läks Vliegeni ja Xu 11:9 setivõiduga otsustavasse setti. Kolmandas setis võitsid Kitšenok ja Pavic seisult 3:3 järgmised kolm geimi ning realiseerisid 6:4, 6:7 (9), 6:3 võiduga segapaarismängus turniirivõidu.

Glory at SW19



Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok are 2023 mixed doubles champions after defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023

Kitšenokist sai esimene Ukraina tennisist, kes Wimbledoni slämmiturniiril võidutsenud, ühtlasi oli see Ukraina kolmas võit slämmiturniiril. Tennisist ütles pärast kohtumist, et loodab turniirivõiduga enda rahvast inspireerida.

"Proovin enda inimesi Ukrainas julgustada ja loodan, et see aitab veidi, sest nad võitlevad oma vabaduse eest," sõnas Kitšenok pärast mängu. "See on imeline võit, tänan oma partnerit viimase kahe nädala eest."

Viimati kuus aastat tagasi koos mänginud Kitšenok ja Pavic lõid kaks tundi ja seitse minutit väldanud kohtumises üheksa serviässa Xu ja Vliegeni viie vastu. Äralööke kogunes ukrainlannal ja horvaadil 20, vastased said hakkama 14 äralöögiga. Kõikidest mängitud punktidest võitsid Kitšenok ja Pavic 101, Vliegen ja Xu kogusid 89 silma.